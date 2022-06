6 Gründe, den barocken Stil zu lieben

In Deutschland währte der Barock etwa von 1660 bis 1800. Als absoluter Höhepunkt der barocken Architektur gilt das Prunkschloss Versailles. Sein Stil und seine Einrichtung gelten noch heute als Vorbild für Dekorationen und Bauten im barocken Stil. Prunk kennzeichnet die barocke Einrichtung und lässt sich mit den richtigen Formen, Farben und Materialien ins eigene Heim holen. Alles was elegant und höfisch funkelt und glitzert, ist dabei richtig am Platz. Wer sich im barocken Stil einrichten möchte, sollte den entsprechenden Raum als Gesamtes betrachten und nicht nur mit Möbeln im barocken Stil bestücken, sondern auch Wand, Decke und Beleuchtung mit ins Konzept einbeziehen. Marmorfliesen am Boden und Gold an den Wänden gehören ebenso zum Stil des Barock, wie die Farben Dunkelrot und Schwarz. Später ging die Farbskala in eine kühles Weiß, helles Grau, Rosa, Hellgelb und Hellblau über.