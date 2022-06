Den Fitnessraum einrichten

Fitnessräume in den eigenen vier Wänden befinden sich oft im Keller oder unter dem Dachboden. Solange beides ausreichend gut belüftet und beleuchtet ist, spricht auch nichts dagegen. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, sich ein privates Fitnessstudio in den eigenen vier Wänden einzurichten. Die Kinder sind gerade flügge geworden? Perfekt, so kann man das ehemalige Kinderzimmer zum Fitnesscenter umwandeln. Oder man stellt ein paar Geräte in das Gäste- oder Arbeitszimmer. Auch Durchgangsräume, Galerien oder breite Flure eigenen sich wunderbar, um dort ein paar Sportgeräte aufzustellen.