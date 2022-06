Von der hässlichen Butze zum Indoor-Dschungel

In der französischen Normandie trafen schlechte Bausubstanz und beengte Räume aufeinander. Kein Wunder also, dass diese Kombination jeglichen Wohnkomfort zunichte machte. Der Architekt Gianluca Cadoni schlug vor, aus den einzelnen Appartements eine weitläufige, moderne Wohnung auf 100 Quadratmetern zu machen. Die Besonderheit dieses Vorhabens lag auch darin, die ganze Sanierung mit einem nur sehr kleinen Budget zu verwirklichen. Teilweise packten die Bauherren selbst mit an und konnten so am Umbau direkt mitwirken.