Ein herrlich unkompliziertes Einfamilienhaus

An die Küche schließt unmittelbar der Essbereich an. Wie im Wohnzimmer, finden wir auch hier den gleichen Fußbodenbelag wieder, der durch sein dunkles Braun und die auffällige Maserung besticht. Die weiße Küche zeigt sich dazu in einem besonders schönen Kontrast und auch der Essbereich, für den ebenfalls Holz und Brauntöne gewählt worden sind, harmoniert mit den natürlichen Farben. Das Bild an der Wand sowie die Hängelampe runden die Einrichtung ab und verleihen dem Raum Persönlichkeit.