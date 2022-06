Kurviges Wohnen

An einem Hanggrundstück mit herrlicher Aussicht wurde ein Gebäude gebaut, das uns auf den ersten Blick vielmehr an eine Urlaubsresidenz erinnert, als an ein klassisches Haus. Tatsächlich befinden wir uns jedoch nicht in einem mediterranen Land, sondern mitten in Niederösterreich. Hier planten die Architekten von T-HOCH-N Architektur ein außergewöhnliches Einfamilienhaus, das durch seine Weitläufigkeit imponiert.