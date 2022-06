Ein Haus mit Charme und Charakter

Das an den Wohnbereich angrenzende Esszimmer ist geprägt von einem großen, runden Glastisch, um den sich acht traditionelle Holzstühle in einem fröhlichen Hellblau gruppieren. Die helle Holzdecke und die Schiebetür zum Wohnzimmer runden den Raum ab, die drei Hängeleuchten über dem Esstisch vereinen in sich die allgegenwärtige Kombination aus modernem und folkloristischem Look.