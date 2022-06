homify 360°: Das neue SoundCloud Hauptquartier in Berlin

Die Treppe wird zum Tresen umfunktioniert und so ist man bereits beim Hinaufgehen in den ersten Stock mitten in der gemütlichen Cafeteria, die zentraler Treffpunkt für alle Etagen ist. Natürlich hat das gesamte Konzept einen roten Faden, der sich durch das komplette Gebäude zieht: Akustik – wie könnte es anders sein!? Das Thema wiederholt sich zum Beispiel in den abstrahierten Soundwaves, die als Deckenverkleidung und Lichtdiffusor in den Gemeinschaftsräumen fungieren.