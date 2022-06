Ein Haus, das mit der Landschaft verschmilzt

Vorab sehen wir uns noch ein weiteres Schlafzimmer an. Das Doppelbett wird umgeben von Mauerstein und Holz, wobei sich die natürlichen Töne auch in den Textilien wiederfinden. Die Deckenbeleuchtung zaubert ein stimmungsvolles Licht und sorgt für eine gemütliche Stimmung. Zudem lässt sich ein Blick in das Bad erhaschen, das an den Schlafbereich grenzt und ebenso moderne Züge hat und urigen Charme versprüht.