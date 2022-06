Traumhafter Bungalow mit dem gewissen Etwas

Der Bungalow feiert bereits seit Längerem ein fulminantes Comeback in der Welt der Architektur. Er gilt nicht mehr länger als spießig, sondern steht für einen super coolen Lifestyle und angesagtes Design. Wie es so weit kam? Ganz einfach: Mit seiner klaren, schnörkellosen Formensprache, dem schicken Flachdach und der kompakten Bauform, die sich hervorragend für offene, großzügige Wohnkonzepte eignet, passt das eingeschossige Haus perfekt in die heutigen Vorstellungen von modernem Wohnen. Wir haben euch ein Paradebeispiel mitgebracht, das der mexikanische Architekt Romero De La Mora in Mexiko Stadt errichtet hat – ein moderner Bungalow mit Style und Komfort.