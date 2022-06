Renovierung wie von einem anderen Planeten

Wir beginnen unseren Rundgang durch das Haus in der Küche. Sie befand sich in einem kleinen, dunklen Raum und war nicht gerade modern ausgestattet. Die gelbe Decke, die verschnörkelten Holzfronten und der Esstisch mit den Stühlen wirkten ebenso altmodisch wie die Elektrogeräte, die Tür, die Fliesen und die Lampe. Alles in allem ein nicht wirklich einladender Raum, in dem das Chaos Überhand genommen hatte. Mal sehen, was unsere Expertin daraus gemacht hat…