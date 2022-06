​Steinhaus mit idyllischem Ausblick

Jetzt lüften wir endlich das Geheimnis, was sich in der roten Box befindet. Es ist das Bad der Bewohner, welches sich so direkt an das Schlafzimmer angliedert. Wie von außen schon zu erkennen war, verfügt der kleine Anbau über ein großes Fenster, vor welchem selbstverständlich die Badewanne platziert wurde. Wer hat schon täglich die Möglichkeit auf ein Wellness-Bad mit Blick auf die Rehe am Waldrand? Absolut toll! Farblich hielt man sich im Badezimmer an Anthrazit und sanftes Gelb, was ein stilvolles Ambiente schafft.