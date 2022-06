Ein überaus modernes und stylishes Haus

Eingebettet in eine von saftigem Grün zeugende Umgebung, zeigt das Bild einen ersten Ausschnitt des von den Architekten realisierten Wohnhauses samt Grundstück. Schwungvoll und zärtlich zugleich neigen sich die Baumwipfel über dem Garten und erzeugen zusammen mit den wärmenden Sonnenstrahlen eine wohlige Atmosphäre, in die man am liebstem sofort eintauchen möchte. Wasser kommt in Form eines Schwimmteiches vor, der von Kiesbänken umgeben wird und einen Steg mit angrenzender Liegefläche bereit hält – ein Ambiente, das zum Wohlfühlen und Entspannen einlädt.