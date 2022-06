Trau dich! Die schönsten Einrichtungsideen mit Schwarz

Das Wohnzimmer ist meist einer der hellsten Räume unserer Wohnung und somit der ideale Ort, um viel Schwarz einzubringen. Besonders dunkle Polstermöbel wie Sessel oder Sofa haben eine deutlich höhere Lebensdauer als ihre hellen Verwandten. Rotweinflecke und andere Flüssigkeiten hinterlassen lediglich Spuren, die bei sofortiger Reinigung nicht mehr zu sehen sind. Doch auch schwarze Wandfarbe wirkt im Wohnraum stylish und schick und verwandelt den Aufenthaltsraum bei Dämmerlicht in eine gemütliche Lounge. Der große Vorteil am Einrichten mit Schwarz ist, dass die Auswahl an Möbeln und Accessoires enorm groß ist. So findet jeder genau das, was er sich vorstellt und was in sein Zuhause am besten passt. Das Bildbeispiel zeigt den Wohnbereich einer Dachgeschosswohnung, die durch die schwarze, rohe Steinwand einen coolen Loft-Look erhält. Passend dazu wurden dunkle Möbel gewählt, die den Industrial-Stil unterstreichen. So wird aus einem simplen Wohnzimmer ganz schnell ein cooler, angesagter Raum, der richtig Eindruck machen wird.