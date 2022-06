Alpenhaus mit Anziehungskraft

Wände, Decke, Boden und nahezu das gesamte Mobiliar sind, wie in Almhütten üblich, aus Holz gefertigt. So ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Highlight im großzügigen Gastraum ist der auf alt gemachte Kachelofen. Seine kräftige grüne Farbe sticht schön aus dem hellen Braun des Holzes hervor und setzt so einen optischen Akzent. Mit seiner integrierten Sitzfläche wird er an kalten Tagen sicher zum heiß umkämpften Lieblingsplatz.