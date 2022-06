Fernweh Adé

Beginnen wir zuerst mit einem der schönsten Bereiche im Haus. Im Hof wartet ein wahres Paradies, das bereits beim Betrachten der Fotografie Urlaubsgefühle weckt. Das Zentrum markiert ein türkisfarbener Pool, der ein kleines Wasserspiel inkludiert. Dieser beginnt in dem naturellen Kontext zu leuchten. Abgerundet wird der Bereich von dichten Palmen, die wie drapiert wirken, um die Kulisse noch schöner wirken zu lassen. Die ideale Ruhestätte in Form einer Hängematte darf in diesem Bild natürlich nicht fehlen und findet sich unter dem schattigen Vordach. Wem lieber nach sitzen zumute ist, kann es sich in einem der beiden weißen Acapulco Chairs gemütlich machen.