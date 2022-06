Das Klippenhaus

Durch die Hanglage am See führt der Eingang ungewöhnlicherweise durch das Dachgeschoss. Dieses wurde allein dafür angelegt und beinhaltet Zugang zur Straßenseite und zur Dachterrasse. Der Eingang besticht durch seine geometrische Form und sein minimalistisches Design. Die gewählten Farben in Braun und Grau fügen sich harmonisch in die Umgebung ein. Die natürlich vorkommenden Materialen Holz und Stein unterstreichen den Einklang mit der Natur.