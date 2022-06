Skandinavisch wohnen

Naturverbundenheit, helles Holz, klare Formen, freundliche Farben – all das macht den skandinavischen Einrichtungsstil aus. Der schlichte Chic, verbunden mit natürlichen Materialien und liebevollen Details, hat längst unsere Herzen erobert und den Weg in unser Zuhause gefunden. Grund genug, nach unserem Ideenbuch Skandinavische Wohnideen erneut in den hohen Norden zu reisen, um euch mit Wohnideen und Tipps rund um den beliebten Einrichtungsstil zu versorgen.