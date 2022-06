Hausumbau: 5 inspirierende Projekte

In Sachen Hausumbau ist es heute nicht nur extrem angesagt, alte Häuser zu sanieren und zu modernisieren, sondern auch Nutzbauten wie Scheunen, Ställen und Garagen in moderne Wohnhäuser zu verwandeln. So geschehen auch bei diesem Projekt von Lecke Architekten. Sie haben einen alten Scheunenkomplex in Münster energetisch saniert und zu einem zeitgemäßen Zuhause umgebaut, ohne dass dabei der rustikale Charakter verloren ging. Wir zeigen euch, was unsere Experten aus dieser heruntergekommenen Scheune gemacht haben…