Das Domino-Haus

Das farbliche Schema wird in allen Bereichen des Hauses konsequent fortgeführt, sodass ein einheitliches Gefüge entsteht, das sich lediglich in der Funktion, aber nicht in der Gestalt voneinander differenziert. So wurden die Fronten der Küche vollständig in Weiß gehalten. Struktur verleihen lediglich die Kanten der Türen und des Fensters, die sich in dunklem Schwarz von dem hellen Grund absetzen.

