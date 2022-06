Energiesparende Hausrenovierung und Modernisierung in Hamburg

Als Schönheit konnte man die vorherige Fassade wahrlich nicht bezeichnen. Gedeckte Farbtöne in Beige und Braun ließen das Haus trübselig und altmodisch wirken. Abgenutzte Rollläden und der olle Sichtschutz am Balkon hießen Bewohner und Besucher wenig willkommen. Insgesamt war das kleine, halbe Reihenhaus für eine Familie schlicht nicht groß genug. Mehr Platz musste her!