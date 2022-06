Anpassungskünstler im Holzmantel

Beim Entwurf eines Neubaus spielen nicht nur Kriterien wie Kosten, Größe, Materialien und Vorgaben des Bebauungsplans eine Rolle, sondern auch die natürlichen Parameter, die den Bauplatz bestimmen. Im Fall unseres heutigen Hauses, das unsere Experten von pedit&partner architekten in Osttirol errichteten, waren die maßgeblichen Faktoren die sonnige Lage auf einem Südhang mit Blick auf Berge und Tal, die Tatsache, dass die Besonnung im Winter durch die Berge im Süden am Nachmittag eingeschränkt ist sowie der stetig wehende Westwind. All diese Kriterien wirkten sich maßgeblich auf den Entwurf aus und wurden in die Planungen der Architekten und Bauherren miteinbezogen, um am Ende das perfekte Haus zu erhalten, das sich seiner Umgebung harmonisch anpasst und seinen Bewohnern ein Maximum an Wohnkomfort bietet.