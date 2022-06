Kreative Kisten für individuelle Wohnideen

Mit Kisten kann man bei der Wohnungseinrichtung so einiges anstellen. Sie sind flexibel, vielseitig einsetzbar und anpassungsfähig, dienen uns als Couch- ebenso wie als Nachttisch, als Sitzbank genauso wie als Hocker und bieten darüber hinaus praktischen Stauraum in jedem Zimmer des Hauses. Im Kinderzimmer verwandeln sie sich in eine Schatzkiste voller Spielzeug, im Schlafzimmer beherbergen sie unsere Bettwäsche, im Flur unsere Schuhe und in der Küche unsere Vorräte. Und ganz nebenbei punkten sie auch optisch auf ganzer Linie, vor allem wenn sie so liebevoll handbemalt wurden wie die Kisten unserer Experten von Subtelności. Wir haben mal eine Auswahl ihrer Kunstwerke zusammengestellt.