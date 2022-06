Anleitung zum wilden Wohnen

Die Liebe des Bewohners für klassische Designmöbel wird ersichtlich, wenn man vom Wohnzimmer aus in die Küche blickt. Hier wird ein runder Holztisch von vier schwarzen Y-Chairs gesäumt. Diese hat der Däne Hans J. Wegner bereits im Jahr 1950 entworfen. Zuvor finden finden wir in blauem Gewand einen weiteren berühmten Stuhlklassiker, der von Arne Jacobsen stammt. In Szene gesetzt wird der Esstisch von einer weiteren Stilikone, der Gubi Semi Pendant in Chrom – eine klassische Pendelleuchte, die ihre Wirkung über einem Esstisch entfaltet, da sie blendefrei ist. Die Designer Bonderup & Thorup entwarfen die Leuchte bereits im Jahr 1968. Zur damaligen Zeit stellte der metallische Leuchtenschirm mit seinen scharfen Linien eine kontrastreichen Pol zum eher weitverbreiteten gemütlichen Leuchtendesign dar.