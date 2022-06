Einen Arbeitsplatz in einer kleinen Wohnung unterbringen

Das Wohnzimmer ist der Raum in der Wohnung, in dem man seinen Feierabend genießen und ungestört entspannen möchte. Das geht am besten, wenn die Arbeit aus dem Blickfeld verschwindet. Damit das bei einem Arbeitsplatz im Wohnzimmer möglich ist, sollte der Schreibtisch hier möglichst unauffällig sein. Dieser schlichte Schreibtisch verschwindet vor den farbenfrohen Sitzkissen und den Vorhängen, die das Farbkonzept der Couch aufnehmen und mit ihr ein Ensemble bilden. Der Schreibtisch fügt sich optimal und ohne viel Raum einzunehmen in die Gestaltung ein. So hat selbst der Drucker auf dem Sideboard Platz, ohne ständig an die Arbeit zu erinnern. Ein unauffälliger Klassiker im Wohnzimmer ist der Sekretär, dessen Ablage sich verschließen lässt. Wer jetzt an wuchtige, klassische Möbel denkt, liegt falsch. Diese sind natürlich ebenfalls in den verschiedensten Ausführungen erhältlich. Zu ihnen gesellen sich moderne Schreibtische mit klappbarer Arbeitsfläche oder verschließbaren Schrankelementen, hinter denen die Arbeitsunterlagen blitzschnell verschwinden können.