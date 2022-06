Wenn Tradition plötzlich modern wird

Das moderne Einfamilienhaus, das wir euch heute vorstellen wollen, stammt aus der Feder unserer polnischen Experten Pracownia Architektury Głowacki und wurde bereits mit zahlreichen nationalen und internationalen Architekturpreisen ausgezeichnet. Was dieses Projekt so besonders macht, ist die perfekte Balance zwischen zeitgemäßem Design und traditionellen Bezügen. Auf diese Weise entstand ein stylishes Zuhause für eine vierköpfige Familie, das allen modernen Details zum Trotz auch eine Hommage an die traditionelle Architektur der Region ist.