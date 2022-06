Exklusive Villa mit Wellnessbad

Wow! Die luxuriöse Villa, die wir euch vorstellen, lässt wirklich keine Wünsche offen. Klimaanlage, Doppelgarage und ein Aufzug sind nur ein paar der unzähligen Ausstattungsmerkmale, die das Leben in diesem Palast so angenehm machen. Und das Beste ist: Er steht zum Verkauf! Wer von euch also das nötige Kleingeld von 1.150.000 € übrig hat, kann dieses Prunkstück in Karben bei Frankfurt am Main vielleicht bald sein Eigen nennen. Weitere Details über Villa und Verkauf gibt es bei der Franz & Köhler Immobilien GbR. Wir geben euch jetzt schon einmal einen ersten Eindruck.