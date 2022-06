Einfache Tipps für mehr Spaß in der Küche

Eine einwandfreie Küchenhygiene ist beim Kochen unverzichtbar. Bei der Lagerung von Essen sowie beim Kochen gibt es viele Fehlerquellen, die es zu vermeiden gilt, weil sich sonst die Bakterien in Windeseile vermehren. Bevor ihr überhaupt Lebensmittel anfasst, solltet ihr unbedingt eure Hände gründlich waschen. Haltet eure Arbeitsfläche sauber. Das gilt nicht nur nach der Zubereitung des Essens. Auch während des Kochens solltet ihr für Ordnung und Sauberkeit auf dem Küchentisch sowie auf dem Boden sorgen. So bewahrt ihr den Überblick und die notwendige Hygiene in der Küche. Achtet darauf, dass Fleischerzeugnisse und roher Fisch nie mit anderen Speisen in Kontakt kommen. Das heißt auch, dass ihr nicht das gleiche Schneidebrett für Obst und Gemüse und Fisch oder Fleisch verwenden dürft. Roher Fleischsaft soll keinesfalls auf Lebensmittel geraten, die anschließend roh gegessen werden. Wechselt die in der Küche verwendeten Handtücher regelmäßig, am besten nach jedem Kochen. Wascht sie zudem bei mindestens 60 Grad, damit alle Keime abgetötet werden. Und noch ein No-Go: Wer an Durchfall bzw. an einer Magen-Darm-Grippe leidet, sollte von der Küche fernbleiben, weil sonst die Gefahr droht, dass man die Krankheit über das Essen auf andere überträgt.