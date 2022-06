Rustikales Traum-Loft

Neben dem Essbereich schließt sich direkt die offene Küche an, die mit ihren grifflosen Fronten und der klaren Formensprache durch und durch modern gehalten ist und sich den weißen Wänden perfekt anpasst. So unterstreicht auch sie den weitläufigen, luftigen Look des Lofts. Die stylishe Kochinsel bietet nicht nur jede Menge Platz zum Kochen, Schnippeln und Arbeiten, sondern auch viel Stauraum und sogar eine Frühstücksbar mit drei Sitzplätzen. Auch von hier aus hat man den Kamin im Blick und kann sich am prasselnden Feuer erfreuen.