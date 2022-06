Was muss vor der Anschaffung eines Aquariums beachtet werden?

In Bezug auf die euch entstehenden Kosten sind sich die meisten Ratgeber zum Aquarium einig: eine Grenze nach oben gibt es nicht. Selbstverständlich habt ihr immer die Möglichkeit, euer Aquarium noch weiter zu ergänzen, neue Pflanzen zu nutzen oder andere Fischarten einzusetzen. Auch beim Aquarium gilt zudem: je größer, desto teurer. Viele Behältnisse werden in der heutigen Zeit mit einem integrierten Unterschrank angeboten. Dieser bietet euch ausreichend Platz für viele Gegenstände des (Fisch-) Alltags und lässt sich zudem in den meisten Fällen optimal in eine bestehende Wohneinrichtung integrieren. Sinnvoll ist es immer, sich vor der Anschaffung des Aquariums ein Budget festzulegen. Natürlich dürft ihr –zum Wohle eurer Fische- nicht auf Basics wie Filter, Licht oder andere wichtige Bausteine verzichten. Viele Zooläden bieten so genannte Komplettsets an, die gerade von Anfängern gerne in Anspruch genommen werden. Rechnet jedoch auch hier mit mindestens 200,00 EUR Startpreis, wobei die Fische selbst hier noch nicht in die Rechnung integriert wurden. Noch mehr interessante Wohnideen für einen individuellen Stil findet ihr hier!