Elegantes Einfamilienhaus

Die Bauherren wünschten sich ein bisschen Luxus und etwas ganz Besonderes für den Garten und bekamen es in Form dieses kleinen, aber feinen Pools, der nicht nur für die Kinder der Familie, sondern auch für die Erwachsenen an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung bietet und sich noch dazu super stylish dem modernen Look des Hauses und der Terrasse anpasst.