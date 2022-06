Was macht die perfekte Outdoor-Küche aus?

Entspannende Grillabende sind im Sommer beliebter als alles andere. Wenn einem der Duft der gegrillten Delikatessen in die Nase steigt, ist dies meist ein Zeichen für einen verdienten Feierabend und der Vorbote auf ein köstliches Abendessen. Auch wenn sich Elektro- und Gasgrill immer größerer Beliebtheit erfreuen, sind in diesem Jahr auch die traditionellen Kochmethoden im Trend. Holz und Kohle sorgen in den Augen vieler Feinschmecker für das richtige Aroma und sind nicht nur nützlich, um den Grill anzuheizen. Ein Steinofen wird in eurer Outdoor-Küche zum absoluten Highlight und garantiert ein wenig Abwechslung auf der sommerlichen Speisekarte. Pizza, Aufläufe und co. sind nun auch im Freien kein Problem mehr.

Wer wissen möchte, was in einem echten Luxusgarten außerdem nicht fehlen darf, sollte sich dieses Ideenbuch anschauen!