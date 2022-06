Der Berg ruft… nach topmoderner Architektur!

Man nehme ein Grundstück in den Bergen, 750.000 Euro in die Hand und man plane zwei Jahre Bauzeit ein – heraus kommt ein absolut umwerfendes Haus mit einer Nutzfläche von 296 Quadratmetern. Das neugebaute Wohnhaus, das wir euch in diesem Ideenbuch präsentieren, ist wirklich eine Glanzleistung in Architektur und Design. Mit einer typischen Berghütte hat es zwar herzlich wenig gemeinsam, trotzdem – oder gerade deswegen – passt es so gut in die ländliche Umgebung.