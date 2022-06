Mehr Tiefe im Wohnzimmer – mit diesen sieben Tipps zur Farbgestaltung klappt es!

Die goldene Regel ist eine der wichtigsten Leitlinien bei der farblichen Gestaltung eurer Wohnräume. Sie beschreibt ein bestimmtes Verhältnis, in welchem sich die Farben eines Raumes befinden müssen, um eine ausgewogene Wirkung zu erzielen. Die Regel besagt, dass die Farben prozentual aufgeteilt werden sollten wie folgt:

60 % bildet die primäre Farbe in eurem Raum. Meistens handelt es sich hierbei um die Wandfarbe, es sind jedoch auch Alternativen denkbar. Zum Beispiel könnt ihr eure Möbel und Dekoelemente in der gleichen Farbe wählen und den Fokus so verlagern.

30 % sollte die zweitwichtigste Farbe ausmachen. Im Normalfall handelt es sich um das Mobiliar, aber auch hier habt ihr großen Gestaltungsfreiraum.

10 % macht die am wenigsten prominente Farbe aus. Haltet ihr euch an die goldene Regel und setzt die Wandfarbe in den Fokus, so könnt ihr mit bunten Accessoires effektvolle und doch harmonisch wirkende Farbtupfer setzen.

Jetzt gibt es auch noch Regeln für Farben, denkt ihr euch? Ja, jedoch hat diese Regel Hand und Fuß und basiert auf unserer Wahrnehmung. Unser Auge sieht zuerst die prominenteste Farbe, geht dann erst zur nächsten Farbe über, bevor es Gegenstände in der am wenigsten prominenten Farbe wahrnimmt. Mit der goldenen Regel lenkt ihr also den Blick zuallererst einmal auf den Raum selbst, bevor Details wahrgenommen werden – so wirkt der Raum größer und dynamischer.