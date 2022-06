Von der altmodischen Wohnung zu neuem Lichterglanz

Werfen wir einen Blick zurück, wie es einst in der Wohnung ausgesehen hat. Sperriges Mobiliar, dunkles Holz und eine den Raum vollends einnehmende Auslegware in dunklem Rot prägten einst das Wohnzimmer. Der Raum ist recht niedrig gehalten und wirkt beengend, was die Einrichtung nur noch zum Nachteil begünstigte. Diesen Zustand machte auch die unzureichende Beleuchtung nicht wett. Die Vorhänge der Fenster drücken den Raum zusätzlich und auch der Stil ist alles andere als zeitgemäß, wenn sich auch das ein oder andere Möbelstück durchaus gut zwischen zeitgemäßem Design machen würde. Schauen wir mal, was aus dem Raum geworden ist…