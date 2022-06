Coole Wohnideen, die du 2016 ausprobieren solltest!

Dieses Jahr ist alles möglich – ist das euer Motto? Dann sollte euch der Mustermix-Trend besonders gut gefallen. Bei diesem Trend sind eurer Fantasie endlich keine Grenzen mehr gesetzt und ihr könnt aus den Vollen schöpfen. Grafische Muster und Blümchen, Streifen und Karos, Punkte und Tiermotive und viele weitere Muster könnt ihr je nach Lust und Laune kombinieren und so eure Lebensfreude auch in eurer Wohnung zeigen. Fragt ihr euch jetzt, ob der wilde Mustermix nicht überladen und unordentlich wirkt? Die Antwort lautet: Nein! Wenn ihr euch an ein paar Regeln haltet: Wählt eine Grundfarbe, zum Beispiel die Wandfarbe, oder, falls ihr Möbel in derselben Farbe habt, können auch diese die Basis bilden. Sucht euch nun Textilien in Farben aus, die nach eurem Geschmack gut zu eurem Grundton passen. Achtet darauf, dass die Textilien mit den unterschiedlichen Mustern trotzdem verbindende Elemente wie zum Beispiel Farbe, Größe des Musters oder auch das Material aufweisen, und legt los! Falls ihr es nicht ganz so aufgeregt mögt, bleibt bei Mustern in Schwarz-Weiß, wie bei den Kissen auf dem hier vorgestellten Beispiel zu sehen ist.