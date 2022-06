Das Kaskadenhaus

Hier ein genauerer Blick auf die offene Küche, die sich an den Essbereich anschließt und mit ihrer geradlinigen, schnörkellosen Formensprache, den reduzierten Farben und grifflosen Fronten, der zentralen Kochinsel und der zeitgemäßen Ausstattung durch und durch modern und stylish wirkt und darüber hinaus den Ansprüchen der Bauherren an eine barrierefreie Umgebung voll gerecht wird. Style und Funktion gehen hier Hand in Hand.