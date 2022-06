Coole Einrichtungsideen für mehr Spaß und gute Laune

… der auch der Frau des Hauses mit Sicherheit gefällt. Die Designer von Raumwunder haben den Keller eines Einfamilienhauses geschickt in einen Unterhaltungsraum verwandelt, der nicht nur eine Bar, sondern auch ein ganzes Heimkino enthält. Hier können die Bewohner alleine oder mit Freunden tolle Abende verbringen, Lieblingsfilme ansehen und das ein oder andere Gläschen trinken. So spart man nicht nur Geld, sondern ist näher an seinem Zuhause als jeder andere Bar- und Kinobesucher. Das authentische Design erinnert an ein traditionelles Kino und deckt alles ab, was ein Bar-Heimkino-Raum haben sollte: eine große Leinwand, gemütliche Sessel, eine geräumige Baar, eine stilechte Theke und viel Platz zum Feiern und Entspannen. Hinzu kommen eine tolle Farbkombination sowie eine schöne, gemütliche Lichtgestaltung. Je nach Platz und Bedarf steht es natürlich frei, sich auch nur ein Kino oder eine Bar einzurichten, um das Zuhause etwas aufregender zu gestalten. Während Heimkinos enorm viel Platz wegnehmen und in einem separaten Raum untergebracht werden müssen, können Bars auch direkt in den Wohnbereich integriert werden. Mehr zum Thema Bar erfahrt ihr in diesem Ideenbuch.