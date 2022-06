8 Einblicke in ein Passivhaus mit genialem Interieur

In der in Luxemburg liegenden Gemeinde Bertrange haben die Experten von STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes für einen privaten Bauherren ein Haus realisiert. Dieses setzt auf Umweltfreundlichkeit und hält darüberhinaus ein nahezu galaktisch wirkendes Interior bereit. Allerdings wirkt es so gar nicht abgehoben, sondern einfach als ein wohnliches, von Stil und Geschmack zeugendes Objekt, das weiß, was es will und Gutes tut. In eindrucksvollen Bildern festgehalten hat das Projekt für uns Catherine Thiry.