Ein Traumhaus in der Schweiz

Das nennen wir mal ein Badezimmer! Es passt perfekt zum Erscheinungsbild des restlichen Hauses. Wie in der Küche gibt hier Weiß den Ton an, dunkles Braun bildet einen attraktiven Kontrast, ein großes Fenster über der freistehenden Badewanne gibt den Blick frei aufs Alpenpanorama und alles in allem gehen auch hier Style, Design, High Tech und Funktionalität Hand in Hand.