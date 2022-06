Wohnideen aus Holz für ein gemütliches Zuhause

Wenn Holzböden Gemütlichkeit vermitteln, wieso sollen das nicht auch Wände aus Holz können? Eine holzverkleidete Wand ist zeitlos und elegant. Möglichkeiten, wie ihr eure Wand mit Holz gestalten könnt, gibt es mehrere: Ihr könnt z.B. Paneele in unterschiedlichen Holzfarben selber montieren. Das geht dank Nut und Feder relativ einfach und mit wenig Aufwand und ist auch für DIY-Anfänger geeignet. Oder ihr bringt eine große Holzplatte nach eurem Gusto an der Wand an, die ihr euch im Baumarkt zuschneiden lasst. Es muss nicht unbedingt richtiges Holz sein. Wer auf den Geldbeutel achten muss, kann auch mit einer Holzstruktur-Tapete ein tolles optisches Ergebnis erzielen. Mit der Holzoptik, die in den verschiedensten Ausführungen im Handel erhältlich ist, zaubert ihr ein rustikales Flair in die Wohnung, das dem Effekt von echtem Holz in fast nichts nachsteht.