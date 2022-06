Alles rund um den Pool

Wenn man schon stolzer Poolbesitzer ist, kann man seinen Liebling auch gebührend in Szene setzen. Und nichts bietet sich mehr an, als eine schöne Beleuchtung in den Abendstunden. Hierbei kann sowohl der Pool unter Wasser, der Poolrand als auch die Umgebung illuminiert werden. Unser Tipp: LED-Lichter in naheliegenden Büschen oder Bäumen sorgen für eine beeindruckende Umrahmung der Poollandschaft.