Schnelles Bauen in Silbergrau

Das Wohnen ordnet sich in einem halboffenen Grundriss an. Dreh- und Angelpunkt stellt das Esszimmer dar, von dem die Küche und der Loungebereich abzweigt. Für Wärme und Gemütlichkeit sorgt in dem Raum ein Kamin, der selbstverständlich auch in Weiß gestaltet wurde. Clever integrierte Einbauten, wie die Schrankwand und ein Sideboard schaffen Stauraum und ordnen das Interieur.

