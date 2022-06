Natürlich wohnen: Die 10 beliebtesten Materialien

Am Naturprodukt Leder scheiden sich die Geister. Während es bei resoluten Tierfreunden verpönt ist, lieben viele andere den hochwertigen, edlen Look dieses Materials über alles. Leder in der Wohnung ist besonders beliebt in Form von Sofas, Sesseln und Stühlen, aber es gibt auch Betten, jede Menge Accessoires und sogar Wandverkleidungen aus diesem Naturmaterial. Und die Bandbreite ist nahezu grenzenlos: Von verschiedenen Lederarten über ein riesiges Angebot an Farben und Strukturen erfüllt Leder so gut wie jeden Wohntraum und bleibt uns in der Regel über Jahrzehnte hinweg erhalten.