Rustikales Ranchhaus zum Verlieben

Das Haus passt sich mit seiner charmanten Holzfassade und dem rustikalen Berghüttencharakter perfekt seiner idyllischen Umgebung an. Während die Fassade in einem dunklen Holzton gehalten ist, kam rund um die Fenster, am Übergang zum Dach und auf der Terrasse eine hellere, rötliche Braunnuance zum Einsatz, was dem Gesamtbild Spannung und Dynamik verleiht.