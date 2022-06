Mit freigelegten Holzbalken Akzente setzen

Die Balken in diesem Raum wirken, als wären sie an irgendeinem Strand angespült oder aus einem schiffsbrüchigen Boot geborgen worden. Auf diese Weise ergibt sich ein interessantes und kontrastierendes Zusammenspiel aus dem Rahmen, den das Zimmer bietet und der Gebirgslandschaft hinter der Fensterfront. Unser Tipp für alle, die viel Holz lieben, aber einen überladenen Look vermeiden wollen: Verschiedene Holzarten, Farbschattierungen und Texturen sorgen dafür, dass gar nicht erst Langeweile aufkommt und lockern den Raum optisch auf.