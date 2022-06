Die schönsten Häuser der Woche

Puristisch wohnen - das war das Ziel der Bauherren dieses modernen Wohnhauses in der Nähe von Köln. In einer schönen Waldrandlage in Forsbach sorgten die beauftragten Architekten von Skandella dafür, dass sich zwei kubische Baukörper umspielen und ineinander greifen. Es entsteht so eine Bauplastik, die durch Einschnitte und Aussparungen einen Carport, eine Loggia und eine Dachterrasse bereithält. Große Verglasungen geben die Sicht in den Garten frei und vom Obergeschoss kann man sogar einen Blick auf die Domstadt erhaschen.