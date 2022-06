Ein Haus, das technisch wie wohnlich überzeugt

Was steigende Energiepreise angeht, so brauchen sich die Besitzer des Hauses darüber keine Gedanken zu machen. Denn das Gebäude wurde von den Architekten als Plusenergiehaus ausgelegt, was bedeutet, dass es mehr Energie produziert, als die vierköpfige Familie verbraucht. Genau gesagt ist es doppelt so viel, sodass der überschüssige Strom von Stadtwerken gekauft wird und somit als Einnahmequelle dient. Die Nebenkosten beschränken sich damit lediglich auf Wasser, Abwasser und Versicherungen.