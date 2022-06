Fenster: Welche Materialien sind die Besten?

Neben dem richtigen Rahmen muss auch die richtige Verglasung ausgewählt werden. Eine standardgemäße Wärmeschutzverglasung bildet hierbei meist eine gute Basis, die durch weitere, zusätzliche Verglasungen an Anforderungen und Wünsche angepasst werden können. Sollen die Fenster einen besonderen Schutz bieten? Dann sind zusätzliche Sicherheitsverglasungen nötig. Für einen extrem hohen Schallschutz gibt es außerdem eine besondere Schallschutzverglasung, die alle Geräusche aus dem Außenbereich abschirmt. Wer einen Sichtschutz ohne Vorhang wünscht, kann seine Verglasung mit einem Sichtschutz verbinden.

Wer ein Haus in wärmeren Gebieten der Welt besitzt, könnte eine Sonnenschutzverglasung gebrauchen. Die spezielle Beschichtung macht es möglich, bis zu 80 Prozent der Sonneneinstrahlung zu reflektieren. Eine isolierende Basisverglasung im Zusammenspiel mit einem Sonnenschutz macht es möglich, dass die Räume um bis zu 5 Grad Celsius kühler sind als ohne Sonnenschutz. Eine Klimaanlage wird somit fast unnötig, was einen enormen Wert an Stromkosten sparen kann. Neben all diesen Arten gibt es natürlich noch viele andere. Am besten ist es, wenn ihr euch von einem Experten beraten lasst, der euch alle Möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen detailliert erklären kann.