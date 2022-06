Wohnen in einer modernen Scheune

Heute haben wir ein echtes Traumhaus für alle, die auf offenes Wohnen, großzügige Innenräume und ausgefallene Grundrisse stehen. In Epenwöhrden in Schleswig-Holstein enwickelten JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN gemeinsam mit dem Bauherrenpaar ein sehr innovatives Wohnkonzept und setzten es in einem modernen Einfamilienhaus um, das von seiner außergewöhnlichen Offenheit in Grundriss und Gebäudehülle lebt und einer vierköpfigen Familie auf 145 qm Wohnfläche jede Menge Platz zur freien Entfaltung schenkt.