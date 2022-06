Eine wilde Beton-Romanze

Im Schlafgeschoss ordnet sich in einer Nische eine kleine Bibliothek an. Clever wurden die Einbauten integriert und sorgen für genügend Platz, um eine Vielzahl an Bücher aufzubewahren. Die vielfarbigen Bücherrücken bewirken in der schlichten Kulisse einen gewollten Blickfang und beleben das minimalistische Bild.